شكرا لقرائتكم خبر عن باسل عادل: المعارضة الإصلاحية دورها الإرشاد والمساعدة وتقديم حلول وبدائل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، أهمية وجود معارضة اصلاحية حقيقية على الساحة السياسية في مصر، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية في حماية أمننا القومى، وأن المعارضة دورها الإرشاد والمساعدة والتقويم من خلال تقديم بدائل علمية مدروسة تسهم فى تعديل أى قرارات.

وأضاف عادل خلال كلمته بصالون حزب مصر أكتوبر الثقافي حول الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، أننا أصبحنا أمام إصلاح سياسي حقيقي قد يكون متمهل وهذا يدعو للفخر، لأنه كلما تمهلنا كلما كان الإصلاح السياسي حقيقي، لافتا إلى تجربة كتلة الحوار الوطني والتي ولدت من رحم الحوار في مرحلة مهمة ودقيقة شهدت إطلاق حوار وطني حقيقي، ساهم في خلق مساحات مشتركة بين الجميع وتقبل الرأي والرأي الآخر.

وأكد أن فترة الحوار الوطني كانت مرحلة منشأة ومؤسسة لتغير ملحوظ وكبير في الحياة السياسية، مشيدا بتكاتف الجميع خلال الفترة الماضية مؤكدا أن الوقوف خلف الدولة في الفترة الراهنة مهم للغاية لتجاوز التحديات الراهنة.



وأشار إلى أن المعارضة الإصلاحية تؤمن أن الاستقرار هام ومساعدة القيادة السياسية في البناء هام حتى وان اختلفنا فى وجهات النظر، لافتا في الحوار الوطني وجدنا سقف تقبل الآخر مرتفع جدا فى الحوار الوطني، وأعددنا برنامج انتخابي ومنحناه لكل حملات مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وتابع: "نحن أمام مرحلة حقيقية والتشكيك في أنها حقيقية باطل"، منوها أن كل الخطوات الموجودة حاليا في الشارع السياسي المصري فيها تغيير حقيقي ملموس وجاد، وأصبحنا أمام مسار جيد وإيجابي، سينتج عنه برلمانا مختلفا وغرفتين مختلفتين، النواب والشيوخ.



وأوضح رئيس حزب الوعي، نحتاج لتعزيز التمثيل في البرلمان، بما يضمن تمثيل كافة أطياف المجتمع، مؤكدا أن المخرج النهائي يحتاج لتعددية حزبية حقيقية، بما يحقق وجود قنوات الاتصال بين المواطن والقيادة السياسية، وإيجاد حالة رضا عام.

وأكد أن الدولة كانت في حاجة لإصلاح اقتصادي وبناء الدولة، والمضي في الخطة التنموية، وتوعية المواطنين بحجم التحديات الراهنة وضرورة وجود إصلاح اقتصادي وحتى وإن كان يمثل تحدي لدى المواطن.

وأوضح أن مشاركة حزب الوعي في هذا الصالون الثقافي تعتبر أول خروج وأول مشاركة حزبية له، موضحا جميعا أولاد الحركة السياسية المصرية ورأينا تغيرات كثيرة، موضحا نأمل أن يكون حزب الوعي مفادة لعودة الوعي في الشارع المصري.