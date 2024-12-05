بيان قطري بريطاني: ندعو لوقف التصعيد والتوترات الإقليمية والإقرار بالخسائر الإنسانية الناجمة عن العنف المستمر

أعلنت قطر وبريطانيا، في بيان مشترك، أننا "ندعو لوقف التصعيد والتوترات الإقليمية والإقرار بالخسائر الإنسانية الناجمة عن العنف المستمر، ونحن نواصل معا الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

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