الجيش: عمليات دهم في منطقة الفوار – زغرتا وتوقيف 36 شخصًا

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 5/ 12/ 2024، وأثناء عمل وحدة من الجيش على توقيف المطلوب (ي.ع.) في منطقة الفوار- زغرتا، أقدم عدد كبير من الأشخاص على اعتراض الدورية ورشق عناصر الوحدة بالحجارة".

ولفتت القيادة، الى أنه "على أثر ذلك، نفذ الجيش عمليات دهم لمنازل المتورطين وأوقف 36 شخصًا، وتستمر عمليات الدهم لتوقيف بقية المتورطين".