أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 5/ 12/ 2024، وأثناء عمل وحدة من الجيش على توقيف المطلوب (ي.ع.) في منطقة الفوار- زغرتا، أقدم عدد كبير من الأشخاص على اعتراض الدورية ورشق عناصر الوحدة بالحجارة".
ولفتت القيادة، الى أنه "على أثر ذلك، نفذ الجيش عمليات دهم لمنازل المتورطين وأوقف 36 شخصًا، وتستمر عمليات الدهم لتوقيف بقية المتورطين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عمليات دهم في منطقة الفوار – زغرتا وتوقيف 36 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.