نقيب المعلمين قدّم استقالته من مجلس الإشراف على صندوق التعويضات

أعلنت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة، في بيان، أنّ "نقيب المعلّمين ​نعمة محفوض​ قدّم استقالته من مجلس الإشراف على صندوق التّعويضات، احتجاجًا على السّياسة الرّسميّة للدّولة بضرب الصّندوق، وعرقلة جميع القوانين من أجل زيادة مداخيله، وعدم إصدار مرسوم تشكيل مجلس إشراف جديد، والأهمّ عدم تسديد المدارس الخاصّة مستحقّاتها للصّندوق بموجب المرسوم الأخير الّذي صدر ونُشر في الجريدة الرّسميّة، وبالتّالي عدم دفع رواتب الأساتذة المتقاعدين بتسعة أضعاف نهاية هذا الشّهر؛ كما حصل الإتفاق في وزارة التّربية مع اتحاد المؤسّسات وبحضور الوزير".

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