وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولويK 3 تعاميم إلى محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع، بعبلك الهرمل والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، واودعهم كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المتعلق بمراعاة حماية الاملاك النهرية والاستملاكات العائدة للمصلحة في اطار اعادة الاعمار بعد العدوان الاخير.

كانت هذه تفاصيل خبر تعاميم من مولوي إلى محافظات لبنان الجنوبي والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وقوى الأمن تضمنت كتاب مصلحة الليطاني المتعلق بمراعاة حماية الاملاك النهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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