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التقى المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، في مكتبه في ثكنة المقرّ العام، رئيس جامعة "البلمند" الياس ورّاق، يرافقه كلّ من: نائب الرّئيس سليم كنعان، ومساعد الرّئيس إيليا إليا، في زيارة جرى في خلالها توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين قوى الأمن الدّاخلي والجامعة المذكورة.
كما استقبل عثمان، نقيب الصّحافة عوني الكعكي على رأس وفد، في زيارة أعربوا في خلالها عن تقديرهم للجهود الّتي تبذلها المؤسّسة في حفظ الأمن والاستقرار في ظلّ الظّروف الرّاهنة، كما جرى عرض للأوضاع العامّة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عثمان التقى الكعكي على رأس وفد ووقّع بروتوكول تعاون أكاديمي مع جامعة "البلمند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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