سوريا الآن: سقوط حماة.. حلب بلا اتصالات.. ودمشق تستنفر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: مع قدوم الأنباء عن دخول الفصائل المسلحة إلى مدينة حماة، تصاعدت حالة من الذعر والترقب في العاصمة دمشق، وبدا ذلك في حركة الإقبال الشديد على تخزين المواد الغذائية وسط حالة استنفار أمني للقوات الحكومية، وتفعيل نقاط التفتيش المنتشرة في الشوارع، وانتشار حواجز طيارة لملاحقة المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، بحسب ما ورد في تقرير "الشرق الأوسط".

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قيام الشرطة العسكرية وقوات الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لدمشق، بشنّ حملات مداهمة واعتقال جماعية في الأسواق، والأحياء السكنية، والشوارع، والأماكن العامة، واستهدفت الرجال والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً، بمن فيهم حاملو وثائق الإعفاء أو التأجيل من الخدمة العسكرية.

كما طالت الحملة أشخاصاً أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، بالإضافة إلى عدد من اللاجئين الذين عادوا من لبنان في سبتمبر (أيلول) 2024.

اعتقال 1000 شخص

وقدرت الشبكة أعداد المعتقلين بنحو ألف شخص، نُقلوا فوراً إلى جبهات القتال دون إخضاعهم لأي تدريبات عسكرية أو إجراءات قانونية، بحسب الشبكة التي أضافت أن هذه الحملات تأتي في سياق التصعيد العسكري، وسيطرة الفصائل المسلحة المعارضة على مناطق واسعة في محافظات حلب وإدلب وحماة.

وما تزال الأسعار تسجل قفزات كبيرة بين ساعة وأخرى على خلفية استمرار انهيار سعر الصرف في السوق الموازية؛ أو السوق السوداء، وتفاوته بين محافظة وأخرى؛ إذ وصل في حلب إلى مستوى غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى 25 ألف ليرة سورية، بنسبة ارتفاع تتجاوز 1200 ليرة خلال أقل من أسبوع.

ارتفاع سعر الدولار

وفي دمشق ارتفع سعر صرف الدولار من 14450 ليرة قبل أسبوع إلى 16500 ليرة، وفي إدلب ارتفع إلى 16300 ليرة، وقالت مصادر تجارية إن التجار في دمشق يسعّرون بضائعهم على سعر صرف 17 ألف ليرة فما فوق، وذلك رغم احتفاظ البنك المركزي بسعر صرف عند حدود 13668 ليرة سورية للدولار الأميركي، الأمر الذي يُحدث ارتباكاً كبيراً في الأسواق، لا سيما أسعار المواد الغذائية المستوردة والمحروقات، مع ازدياد حاد في الطلب عليها نتيجة التصعيد الحاصل في سوريا.

وقالت المصادر إن هناك إقبالاً على شراء الدولار والتخلص من العملة المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة؛ ما ينذر بتواصل انهيار متسارع لليرة.

شوارع دمشق تتحرك

وشهدت الشوارع وسط دمشق (الخميس) ازدحاماً مرورياً خانقاً مع تضارب المعلومات الواردة من حماة خلال ساعات النهار، وتوجه الغالبية لإنهاء أعمالهم وتخزين احتياجاتهم تحسباً لتدهور الأوضاع الأمنية في دمشق، وشوهد انتشار كثيف لعناصر الأجهزة الأمنية والدوريات المشتركة والحواجز الطيارة في أجواء يسودها الترقب والحذر الشديد.

ماذا يحدث في حماة؟

سيطرت الفصائل السورية المسلحة، الخميس، على مدينة حماة، رابع كبرى المدن السورية والواقعة في وسط البلاد، بعد أيام على سيطرتها على حلب في إطار هجوم مباغت، ما يضعف أكثر سلطة الرئيس بشار الأسد.

وتعد حماة مدينة استراتيجية في عمق سوريا، وتربط حلب بدمشق.

وأقر الجيش السوري، في بيان، بخسارة المدينة، وتموضع قواته خارجها، فيما أعلنت الفصائل المسلّحة السورية بعد دخولها المدينة الواقعة في وسط سوريا، أنها أخرجت مئات السجناء من السجن المركزي الذي اقتحمته أيضاً، وفق ما أكد أحد قادتها العسكريين.

وقال القيادي حسن عبد الغني، من إدارة عمليات الفصائل، على تطبيق تلغرام :"قواتنا دخلت سجن حماة المركزي، وحرّرت مئات الأسرى المظلومين منه".

وقال الجيش السوري، في بيان: "على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصدّ وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنّتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور، وبأعداد ضخمة، مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية".

وأضاف: "خلال الساعات الماضية، تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم". وأشار إلى "الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".

الجولاني: لا للثأر

من جهته، قال زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني في مقطع فيديو مقتضب نشرته إدارة عمليات الفصائل على تطبيق تلغرام، إنه "لا ثأر" بعد دخول الفصائل المسلحة إلى مدينة حماة.

وخاطب الجولاني أهالي المدينة بالقول: "أبشركم بأن إخوانكم المجاهدين الثوار بدأوا بالدخول إلى مدينة حماة لتطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاماً". وأضاف: "أسال الله أن يكون فتحاً لا ثأر فيه".

أكثر من 280 ألف نازح

من جهته، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في منشور على منصة إكس،الخميس، إن احتدام القتال في شمال غرب سوريا أدى إلى نزوح أكثر من 280 ألف شخص.

انقطاع الاتصالات عن حلب

وفي سياقٍ متصل، ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن الاتصالات انقطعت في مدينة حلب بشمال سوريا، الخميس، بسبب هجمات "إرهابية".

وبدأت هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة متحالفة معها، في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) ، هجوماً مباغتاً ضد الجيش السوري في شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعاً في مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد وريفها الغربي، وصولاً إلى شمال محافظة حماة (وسط) المجاورة.