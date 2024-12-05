شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تطالب بمكافحة انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة والان مع تفاصيل الخبر

قالت مارينا سامي، مدير وحدة الإعلام بمؤسسة ماعت إننا نواجه تحديات خلال العصر الرقمي وأصبحت المعلومات المضللة والمغلوطة أكثر تعقيداً وانتشاراً من أى وقت مضى، مشيرة الى أنه يمكن تمريرها من خلال "الميمات" المضحكة أو مقاطع الفيديو سريعة الانتشار، وذلك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف الحقائق، من خلال التلاعب في الفيديوهات وتعديل الصور.

وأضافت مارينا سامى في تصريحات لها، أن هذه الأساليب التكنولوجية الحديثة تجعل من الصعب للغاية على المستخدمين العاديين التحقق من مصداقية المحتوى أو المعلومات التى يتعرضون لها.

وأكدت مارينا سامي أن هذه المعلومات تساهم في تشكيل آراء الأفراد وتوجيه سلوكهم بل وتشكيل ردود أفعالهم، وتتسبب أحيانا في نشر خطابات الكراهية، وزعزعة الثقة في المعلومات الموثوقة، لذلك أصبح من الضروري مكافحة انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، ودعم القرارات المبنية على معلومات دقيقة، وهو ما تعمل عليه مؤسسة ماعت من خلال حملتها "دقق قبل ما تصدق" بهدف تعزيز المواطنة الرقمية لدى الأفراد.

وأوصت "سامي" بالعمل على تنظيم برامج تدريبية للصحفيين والإعلاميين تركز على كيفية التحقق من المعلومات والأخبار، وكذلك التحقق من الصور ومقاطع الفيديو قبل نشرها، كما أوصت الجهات المانحة بضرورة العمل على دعم منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية التي تعمل علي تعزيز الثقافة الإعلامية وتكافح انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة الإنترنت.

