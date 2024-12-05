شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اقتصادية الشيوخ": الوعى سلاح الردع الأول فى مواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، من حرب الشائعات، وتطور صناعتها واستخداماتها، ومخاطرها على الشعوب، مشدداً على أنها تمثل تحديا رئيسيا لاستقرار المجتمعات، حيث تُستخدم كسلاح خفي يستهدف تفكيك الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحا أن حروب الشائعات من أخطر التحديات ويجب تفعيل دور المؤسسات التعليمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، على ضرورة استباق حروب الشائعات من خلال تعزيز الوعي والتكاتف الوطني، حيث إنها أصبحت إحدى أدوات الحروب الحديثة، وتسعى إلى إثارة الفتن والنيل من الروح المعنوية، كما أن خطرها لا يقتصر على الجوانب النفسية فقط، بل يمتد إلى تهديد الأمن القومي والتأثير على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً.

وشدد على ضرورة تعزيز الوعي القومي في مواجهة الشائعات، حيث يمثل سلاح الردع الأول أمام هذه المحاولات التي تبث شائعاتها الخبيثة وأكاذيبها التي لا تتوقف، مضيفا أنَّ التكاتف المجتمعي ضرورة وواجب.