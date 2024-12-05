المستشار محمود فوزى يلتقى برئيس مكتب المفوض السامى لشئون اللاجئين

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القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى شهرزاد طادجباخش رئيس مكتب المفوض السامى لشئون اللاجئين بمقر المفوضية فى جنيف.

وتناول اللقاء المستجدات الخاصة باستضافة مصر لأعداد هائلة من اللاجئين وطالبى اللجوء، والأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المصرية فى سياق جهودها المستمرة لإدماج اللاجئين وطالبى اللجوء فى مجتمعاتهم المضيفة وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

كما تناول اللقاء العناصر الرئيسية لقانون لجوء الأجانب، والذى وافق عليه مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى، باعتباره خطوة هامة على صعيد معالجة أوضاع اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأعرب مسئولو المفوضية خلال اللقاء عن تقديرهم للجهود التى تبذلها مصر للاستجابة للتحديات ذات الصلة بتزايد تدفقات اللاجئين وطالبى اللجوء، على إثر الأزمات المتعاقبة فى المنطقة، والموافقة على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب وإقراره كدلالة على الأهمية التى توليها مصر للمسائل المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبى اللجوء.