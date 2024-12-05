شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "زراعة النواب" يزور محطة بحوث سخا.. ويؤكد: البحث العلمى سلاحنا لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، محطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وذلك خلال زيارته الميدانية التى بدأها أمس الأربعاء برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن محطة بحوث سخا تعد أكبر محطة بحوث في الشرق الأوسط وافريقيا، وأن مركز البحوث الزراعية يعد أيضا أكبر مركز بحثى في المنطقة، لاسيما وأنه مركز تطبيقى، ونتج عن جهوده مضاعفة في الإنتاج الزراعى، حيث أصبحنا رقم واحد في حجم إنتاجية القمح والأرز، الخامس عالميا في إنتاجية الذرة.

وأشار إلي جهود المركز في الإنتاج الحيوانى، حيث يتم إنتاج سلالات حيواتية جديدة باستمرار، معلنا عن تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين من الجهات العلمية المختصة لتسجيل السلالات الجديدة.

وبدوره، أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حرص اللجنة علي زيارة محطة بحوث سخا، باعتبارها أكبر محطة بالشرق الأوسط، وكذلك لإيمان اللجنة بأهمية دور البحث العلمى فى التوصل إلي حلول للمشكلات الزراعية مثل ضعف الإنتاجية، مستشهدا بإنتاجية القمح التى وصلت إلي 20 أردب بعدما كانت 10 فقط.

وأضاف، أن التحديات الحالية التى تواجهها البلاد، مثل الزيادة السكانية، والتغييرات المناخية ومحدودية وملوحة المياه، لايمكن مواجهتها إلا بسلاح البحث العلمى، بالتوصل إلي أصناف أكثر إنتاجية وتصلح للزراعة بالمياه مرتفعة الملوحة.

وأشار إلي نجاح مصر في احتلال المراكز الأولي عالميا في الصادرات الزراعية لعدد من الأصناف، الأمر الذى يشجعنا لتعظيم الاستفادة من البحث العلمى.

وتفقد الوفد، محطة بحوث الإنتاج الحيوانى بمحطة سخا، واستمع إلي شرح من مدير المحطة، حول إمكانياتها وحجم الجهود بها، كما تفقد الوفد جهود المركز في استنباط أصناف جديدة من الذرة الشامية.