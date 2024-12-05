إدانة ثلاثة أشخاص بوضع متفجرات قرب مقر شركة إسرائيلية في السويد

أصدرت محكمة مقاطعة غوتنبرغ السويديّة، حُكمًا بسجن ثلاثة أشخاص، بعد إدانتهم بتهمة وضع متفجّرات قرب مقرّ شركة تكنولوجيا عسكريّة إسرائيليّة في غوتنبرغ في حزيران 2024.

وقد دين رجلان يبلغان 17 و24 عامًا بتهمة زرع العبوتَين أمام المبنى، وحُكم على الأكبر بالسّجن سبع سنوات، أمّا الثّاني وكان عمره 16 عامًا وقت الوقائع، فسيتعيّن عليه قضاء سنة وشهرين في مؤسّسة للأحداث.

وذكرت المحكمة في قرارها، أنّ الرّجلين "تعمّدا استخدام عبوتَين ناسفتَين تحتويان على 3,3 كيلوغرامات من المتفجّرات، من دون تصريح. وحدث هذا في المكان والزّمان اللّذين حدّدهما المدعي العام".

كما دين الرّجل الثّالث البالغ 29 عامًا، بتخزين المتفجّرات والتّعامل معها في منزله، ولكن ليس بنقلها إلى شريكَيه كما ادّعى المدعي العام. وحُكم عليه بالسّجن أربع سنوات وسبعة أشهر.

وكان قد عُثر على عبوتَين متفجّرتَين في الرّابع من حزيران الماضي، أمام مبنى شركة "إلبيت سيستمز"، المعروفة بتصنيع الطّائرات المسيّرة، في ثاني أكبر مدن السويد. وتولّى فريق متخصّص رفع العبوتَين من دون وقوع أضرار مادّيّة أو إصابات.