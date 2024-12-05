استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة عضو لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الفرنسي Brigadier General Guillaume Ponchin بحضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش بحث مع عضو لجنة الإشراف الخماسية الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.