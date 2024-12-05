"المرصد السوري": قوات النظام نقلت أكثر من 200 آلية عسكرية من ريف حماة باتجاه حمص

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، بأنّ "قوّات النّظام السّوري انسحبت من مدينة السلمية في ريف حماة الشّرقي، وأخلت قوّات الدّفاع الوطني مواقعها في المدينة وريفها، بعد دخول الهيئة والفصائل العاملة معها مدينة حماة، وسط اشتباكات عنيفة".

وأشار إلى أنّ "قوّات النّظام نقلت أكثر من 200 آليّة عسكريّة محمّلة بأسلحة وعتاد إلى مدينة حمص، لتعزيز مواقعها في منطقة الوعر وقرب الكليّات العسكريّة"، لافتةً إلى أنّ "على صعيد متّصل، انسحبت قوّات النّظام من مدينة تلبيسة شمال مدينة حمص على أوتوستراد حمص-حماة، وأخلت مقرّاتها".