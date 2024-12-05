أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "قوّات النّظام السّوري انسحبت من مدينة السلمية في ريف حماة الشّرقي، وأخلت قوّات الدّفاع الوطني مواقعها في المدينة وريفها، بعد دخول الهيئة والفصائل العاملة معها مدينة حماة، وسط اشتباكات عنيفة".
وأشار إلى أنّ "قوّات النّظام نقلت أكثر من 200 آليّة عسكريّة محمّلة بأسلحة وعتاد إلى مدينة حمص، لتعزيز مواقعها في منطقة الوعر وقرب الكليّات العسكريّة"، لافتةً إلى أنّ "على صعيد متّصل، انسحبت قوّات النّظام من مدينة تلبيسة شمال مدينة حمص على أوتوستراد حمص-حماة، وأخلت مقرّاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر "المرصد السوري": قوات النظام نقلت أكثر من 200 آلية عسكرية من ريف حماة باتجاه حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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