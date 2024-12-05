"النشرة": وقوع جرحى بعد إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلتَين صوتيتَين باتجاه مبنى سكني في عيترون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الجيش الإسرائيلي ألقى قنبلتَين صوتيّتَين باتجاه مبنى سكني في بلدة ​عيترون​، ما أدّى إلى تحطّم بعض الزّجاج في المنازل، وإصابة عدد من سكان المبنى بجروح طفيفة، نتيجة تناثر الزّجاج".

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