كاتس: أبلغت بلينكن أن إسرائيل ترى فرصة للمضي قدما في صفقة لإطلاق سراح الأسرى

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "إسرائيل ترى فرصة للمضي قدما في صفقة لإطلاق سراح الأسرى".

وقال: "أكدت لوزير الخارجية الأميركي أن إسرائيل جادة في نيتها للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى".

في وقت سابق، أوضحت حركة حماس أن "مقتل المزيد من أسرى الاحتلال على يد جيشهم يؤكّد فشل نظرية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو بتحرير الأسرى بالقوة، وأن الضغط العسكري لا يحرر أسراه بل يقتلهم".

وأضافت الحركة "نتانياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى، بسبب إفشاله التوصل لاتفاق"، معلنة أنه "لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل".

وأمس، أفادت وكالة "رويترز" بأن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حركة حماس التفاوضي إلى الدوحة.