وكالة الأنباء السورية: إسقاط مسيّرتَين اثنَين في أجواء مدينة دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، بانه تصدت وسائط دفاعنا الجوي منذ قليل لطيران معادٍ مسير في أجواء مدينة دمشق وتم إسقاط طائرتين، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن انفجارات سُمعت في محيط العاصمة ‎دمشق.