أفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، بانه تصدت وسائط دفاعنا الجوي منذ قليل لطيران معادٍ مسير في أجواء مدينة دمشق وتم إسقاط طائرتين، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية".
وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن انفجارات سُمعت في محيط العاصمة دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية: إسقاط مسيّرتَين اثنَين في أجواء مدينة دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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