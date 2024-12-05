محمد يكتسح "نوح" وأوليفيا تتفوق أنثوياً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كان محمد هو الاسم الأكثر شعبية للأطفال الذكور في إنجلترا وويلز في عام 2023، مع بقاء أوليفيا الخيار المفضل للآباء للأطفال الإناث.

وأظهرت الأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الاسم الأكثر شعبية في عام 2022، نوح، قد أزاحه اسم (محمد) عن المركز الأول، والذي كان ضمن العشرة الأوائل منذ عام 2016.

وتم تحليل أسماء الأطفال الأكثر شعبية في العام الماضي، والتي تأثرت بالمنطقة والثقافة الشعبية والعائلة الملكية.

وتم تسجيل ما يقدر بنحو 4661 طفلاً باسم (محمد) العام الماضي، وانخفض نوح إلى 4382.

وكان محمد هو الأكثر شعبية في أربع مناطق من أصل تسع مناطق في إنجلترا والمرتبة 63 الأكثر شعبية في ويلز. وفي الوقت نفسه، احتلت أوليفيا وأميليا وإيسلا المراكز الثلاثة الأولى لأسماء الأطفال الإناث للعام الثاني على التوالي.

وفي خمس مناطق من أصل تسع مناطق في إنجلترا، احتل اسم أوليفيا المرتبة الأولى، فضلاً عن كونه الأكثر شعبية في ويلز بإجمالي 2906 تسجيلات.

وشملت الإدخالات الجديدة لأفضل 100 اسم Hazel و Lilah و Autumn و Nevaeh و Raya للفتيات، بالإضافة إلى Jax و Enzo و Bodhi للفتيان.

تأثير الأفلام الرائجة

كما أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أنه بسبب إصدار الأفلام الرائجة Barbie و Oppenheimer (بطولة Margot Robbie و Cillian Murphy على التوالي)، كان هناك 215 طفلة إضافية تحملن اسم Margot و 14 طفلًا رضيعًا يحملون اسم Cillian، مقارنة بعام 2022.

كما شهدت بيلي ولانا وميلي وريهانا قفزة في الشعبية، مستلهمين الإلهام من نجوم البوب ​​مثل بيلي إيليش ولانا ديل راي اللتين شرعتا في جولات في عام 2023، وعرض ريهانا في استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول.

وعلى نحو مماثل، أدى عنوان إلتون جون في مهرجان غلاستونبري وجولة كندريك لامار إلى زيادة في كلا الاسمين.

وانخفضت شعبية الأسماء الملكية مثل تشارلز وجورج وشارلوت وإليزابيث في عام 2023، وهو استمرار لاتجاه مستمر. وارجع مكتب الإحصاء الوطني هذا الانخفاض إلى "مجموعة متنوعة من التأثيرات الحديثة على أسماء الأطفال".