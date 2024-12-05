شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تضامن النواب": مناقشة آخر 24 مادة من قانون الضمان الاجتماعى يوم 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية في مصر من قبل أعضاء مجلس النواب وتقديم وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع قانون للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة وأصبح قانون وحق أصيل لمستفيدي تكافل وكرامة.

وأشار أحمد فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أنه تم الانتهاء من 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي ويوم 15 ديسمبر الجاري سيتم مناقشة 24 مادة آخرين.

وتابع: "الـ24 مادة المتبقين في مشروع القانون وبعد ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النوب الحكومة ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة لعمل اللائحة التنفيذية مثل قانون رعاية حقوق المسنين حتى يخرج للنور الفترة القادمة"، مؤكدا أن النجاح الحقيقي الذي حدث من وزارة التضامن ولجنة التضامن مجلس النواب هو فكرة أن يصل الدعم إلى مستحقيه.