شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد محذرا: حرب الشائعات تسعى لعرقلة تطوير قطاع الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن طرح تشغيل المطارات المصرية بات أمرًا ضروريا وحتميا لتطوير صناعة الطيران المدنى والتى شهدت تراجعا ملحوظا فى السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، أن إسناد تشغيل المطارات لشركات قطاع خاص متخصصة ليس بدعة ولكنه متبع فى كثير من الدول المتقدمة، ولا ضرر من ذلك، حيث أنه لامساس بالأصول والقوانين المصرية تحافظ على ذلك.



وأضاف "عناني" أن تطوير الخدمات المقدمة للمسافر أمر حتمى وأن تطوير المطارات لتصبح مركزًا تجاريا ولوجستيا، وخاصه بعد زيادة عدد المطارات والتوسع فى إنشائها لتناسب مع التغيير فى خريطه مصر السياحيه ززياده الاستثمارات.

ومن جانبه أكد دكتور حمدى بلاط، نائب رئيس الحزب، أن التشغيل وتعظيم الاستفادة لن يأتى بتداخل الإدارات والانشغال بالتشغيل والبعد عن دورها الرئيسى وهى وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لنمو صناعة الطيران المدنى والضوابط الحاكمة لتنفيذها حتى تتحقق الاستفادة القصوى من تنمية هذه الصناعة.



وشدد الحزب على أنه يرفض حرب الشائعات التى تحاول عرقلة كل ما هو لازم لتطوير هذه الصناعة الهامة فى قطاع النقل والصناعه، وأنه لا صحة إطلاقا لما أثير عن التفريط أو بيع أى أصول عند الطرح.