شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالأمم المتحدة: آن الأوان لتحرك دولي حاسم بشأن فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب من رؤساء المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

وافتتحت الجلسة بكلمة رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، الذي أكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالحرب والاحتلال المستمر، مشددًا على ضرورة تحقيق حل شامل وعادل قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا الجمعية العامة إلى تولي زمام المبادرة لإيجاد حل يضمن العيش بسلام وأمن من خلال دولتين مستقلتين ذاتي سيادة. التزامات دولية

كما حذر يانغ من المخاطر التي تواجه وكالة الأونروا، خاصة في ظل القوانين الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي تهدد عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة، داعيًا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية والسماح للوكالة بمواصلة تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين.

فيما شدد المراقب الدائم لفلسطين رياض منصور، على خطورة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، واصفًا إياها بأنها "إبادة جماعية" تحدث تحت أنظار العالم.

وأكد ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ودعا الدول إلى استخدام نفوذها لوقف المذابح وتحقيق العدالة للضحايا.