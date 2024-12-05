أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أن "بتاريخ 5/ 12/ 2024، ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي تفجير القليلة – صور وحنوش – البترون، ومنطقتَي عيناتا – بنت جبيل وشبعا – حاصبيا".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي تفجير القليلة وحنوش ومنطقتَي عيناتا وشبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.