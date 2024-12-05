الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 5/ 12/ 2024، وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة تحمل مساعدات غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية. جرى تسلم الهبة بحضور السفير الإسباني في لبنان Jesus Ignacio Santos Aguado وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والملحق العسكري الإسباني العقيد Angel Santamaria Sanchez".

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