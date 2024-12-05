بوحبيب التقى سفيري كندا واستراليا: انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لهدوء واستقرار مستدامَين على الحدود

عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، تطورات الأوضاع في لبنان بعد الاعلان عن وقف إطلاق النار، وتمنى على "كندا والدول الصديقة دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار، وتعزيز الدعم للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية ليتمكنوا من الاضطلاع بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة".

من جهتها، اكدت ماكولوم "دعم كندا الثابت للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية"، مشددة على "أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".

كما التقى وزير الخارجية سفير استراليا أندرو بارنز، وتم البحث في الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، وأمل بو حبيب أن "تبدأ لجنة مراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار عملها قريبا لتضع حدا لخروقات اسرائيل"، مؤكدا "ضرورة إظهار الحدود في جنوب لبنان وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، كخطوة أساسية في سبيل التوصّل الى هدوء واستقرار مستدامَين على الحدود".

بدوره، نقل بارنز لوزير الخارجية "ترحيب الحكومة الاسترالية بوقف اطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه"، مشددا على "أهمية الجالية اللبنانية في أستراليا ودعمها للقضايا اللبنانية".