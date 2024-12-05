أبو حيدر: تسطير محاضر بحق 3 تجّار يستوردون 90% من الزجاج في لبنان بسبب رفع الأسعار بطريقة خيالية

أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الى أن "تجّار الأزمات يحاولون استغلال أزمات الناس وهذا غير مقبول لذلك نراقب قطاع الزجاج وتبيّن أنّ هناك 3 تجّار يستوردون 90% من الزجاج في لبنان سُطرت محاضر فيهم بسبب رفع الأسعار بطريقة خيالية".

ولفت أبو حيدر، في حديث للـ"LBCI"، الى أننا "سنخابر القضاء للمستوردين الذين لن يُخفضوا الأسعار الخيالية التي وضعوها".