أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الى أن "تجّار الأزمات يحاولون استغلال أزمات الناس وهذا غير مقبول لذلك نراقب قطاع الزجاج وتبيّن أنّ هناك 3 تجّار يستوردون 90% من الزجاج في لبنان سُطرت محاضر فيهم بسبب رفع الأسعار بطريقة خيالية".
ولفت أبو حيدر، في حديث للـ"LBCI"، الى أننا "سنخابر القضاء للمستوردين الذين لن يُخفضوا الأسعار الخيالية التي وضعوها".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو حيدر: تسطير محاضر بحق 3 تجّار يستوردون 90% من الزجاج في لبنان بسبب رفع الأسعار بطريقة خيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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