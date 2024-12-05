بلدية جديدة مرجعيون استنكرت التعرض لشباب من البلدة: سنتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة

أعربت بلدية جديدة مرجعيون، في بيان، عن استنكارها "لتعرض المدعو ف. س. ورفاقه لشباب من البلدة، حيث تخلل الاشكال تهديد بالقتل وافعال تثير النعرات الطائفية وتعرض السلم الاهلي للخطر".

وأعلنت البلدية، انها "ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الاطار"، آملة أن "يكون هذا العمل فرديا نظرا لروابط الجيرة وحسن العلاقة القديمة التي تجمع بين الجديدة ودبين"، منوهة بـ"الاجراءات السريعة التي اتخذها الجيش اللبناني".