تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الزهراني

أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تحليق للطيران المسير الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقة الزهراني. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

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