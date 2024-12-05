تحالف أوبك بلاس يمدد خفض إنتاج النفط ثلاثة أشهر حتى آذار

اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها الخميس على تمديد خفض الإمدادات ثلاثة أشهر حتى آذار لتجنّب تراجع كبير في الأسعار في سوق عالمية مغرقة بالخام. وأفاد التحالف في بيان بأن بلدان أوبك بلاس التي تشمل السعودية وروسيا "ستمدد تعديلاتها الطوعية الإضافية بـ2,2 مليون برميل يوميا.. حتى نهاية آذار 2025". وسبق وأفادت وكالة رويترز في 3 كانون الثاني، بأن سعر النفط ارتفع دولارين للبرميل وسط قلق إزاء الهدنة بين إسرائيل وحزب الله وتوقع بتمديد أوبك+ تخفيض الإمداد.

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