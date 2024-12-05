الحوثي: حزب الله قدم لأجل فلسطين الغالي والنفيس بتقديم قادته وكوادره شهداء وفعل ما لم يفعله غيره

أشار قائد حركة "أنصار الله" السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، في كلمة حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية والدولية، الى أن "حزب الله قدم لأجل فلسطين الغالي والنفيس بتقديم قادته وكوادره شهداء في سبيل الله تعالى، وفعل ما لم يفعله غيره".

وأكد الحوثي، أن "ما تبذله جبهات الإسناد من اليمن والعراق شيء واضح في ظل المستوى الرهيب من التخاذل العربي والإسلامي، ومن يقف مع الشعب الفلسطيني بمستوى متميز وواضح وصريح وبيّن جريء وقوي، هو ما يحصل من محور القدس والجهاد والمقاومة".

وذكر أنه "في هذا الأسبوع كان هناك عمليات مشتركة بين القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق، حيث تم تنفيذ 3 عمليات لاستهداف أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي شمال وجنوب فلسطين المحتلة"، لافتاً الى أن "هذه العمليات المشتركة هي صورة مهمة أيضا من صور التعاون التظافر، ومن المسائل المهمة في ديننا ومن الواجبات المقدسة في إسلامنا هي الاعتصام بحبل الله جميعا، هي التعاون على البر، والتقوى، هي أن تتحرك في سبيل الله كأمة واحدة".

وأضاف "سيكون للعمليات المشتركة مع العراق صداها وأثرها المهم ضد العدو نفسه، وهو ينزعج جدا، وعبّر عن هذا الانزعاج في كثير من الحالات والتصريحات، وفي هذا الأسبوع كان هناك عمليات مهمة في جبهة الاسناد اليمنية، ومنها استهداف العدو الإسرائيلي إلى يافا المحتلة ومطار "بن غوريون"، وعسقلان المحتلة وعملية كبرى ومهمة في البحر".

كذلك أعلن أنه "في هذا الأسبوع كان هناك عملية كبيرة وواسعة في البحر استهدفت سفن أمريكية حربية عدة"، متابعاً "بلغ عدد السفن المستهدفة إلى 211 سفينة. - أصبح هناك تصيد وبحث دقيق للسفن التي ترتبط بالأعداء لاستهدافها".

وقال "الأميركي انزعج من العملية الكبيرة الواسعة في البحر، وأصبحت سفنه الحربية وبوارجه تهرب وتحاول أن تذهب بجوار السفن الصينية أو السفن الأخرى".