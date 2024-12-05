شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": زيادة الرقعة الزراعية لـ10 ملايين فدان يضمن الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الزراعة من أشرف المهن وأن الرئيس السيسي منذ بداية عهده يهتم بالزراعة اهتمامًا كبيرا، وبدأ مشروعات قومية كبيرة من أجل إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية ووصلت مساحة الرقعة الزراعية بالفعل لأول مرة في تاريخ مصر إلى 10 ملايين فدان بفضل المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي قطاع الزراعة اهتماما خاصا.

وأضاف هشام الحصرى، أن الزراعة توفر الأمن الغذائي وهي أهم عناصر الأمن القومى المصرى، إضافة إلى جهود زيادة الإنتاجية التي تقوم بها الدولة، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة، ما استوجب زيادة الرقعة والإنتاج وعدم الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح الحصرى، أن الدولة أيضا تسعى لزيادة الصادرات الزراعية والتي بلغت أكثر من 9.5 مليار دولار من خلال تشجيع الصناعات الزراعية وتسعير المحاصيل الزراعية لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهناك مساعي للدولة لزيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، والاعتماد على الصادرات الزراعية، خاصة أن مصر لديها كل الامكانيات لتحقيق هذا الهدف.

وأشاد الحصري بالخط البحري الجديد "الرورو" بين دمياط وإيطاليا والذى يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لدعم قطاع الزراعة، حيث يعد عماد اقتصاد الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب الميدانية لعدد من المحافظات، وضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق و النائب سعيد عمارة، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.