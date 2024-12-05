مفقودون إثر انهيار أرضي في جنوب الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات المحلية في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، اليوم "الخميس"، إن 13 عاملا فُقدوا بعد انهيار أرضي مفاجئ وقع في موقع بناء سكة حديدية في المدينة.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية أونلاين، أن الانهيار الأرضي وقع مساء أمس في موقع بناء بقسم من خط شنتشن - جيانغمن للسكك الحديدية في حي باوآن بمدينة شنتشن، وفقا لما ذكره مكتب إدارة الطوارئ في الحي.

وتم إطلاق عملية إنقاذ شاملة، كما تم إجلاء السكان القريبين وإجراء التحكم المؤقت بحركة المرور حول الموقع، فيما يجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.