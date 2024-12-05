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شعر به معظم السكان.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرق باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، إقليم البنجاب شرقي باكستان. وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا بالقرب من مدينة "كهاريان" بإقليم البنجاب، وشعر به سكان معظم مدن وبلدات الإقليم، بما في ذلك مدينة لاهور عاصمة الإقليم.

وبحسب التقرير الأولي لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية في البنجاب، فإن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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