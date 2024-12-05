شكرا لقرائتكم خبر عن شعر به معظم السكان.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرق باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، إقليم البنجاب شرقي باكستان. وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا بالقرب من مدينة "كهاريان" بإقليم البنجاب، وشعر به سكان معظم مدن وبلدات الإقليم، بما في ذلك مدينة لاهور عاصمة الإقليم.وبحسب التقرير الأولي لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية في البنجاب، فإن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.