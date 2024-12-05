ادعت المعارضة السورية المسلحة، أن "قواتنا دخلت أحياء الأربعين والمزارب والصواعق في مدينة حماة"، مضيفة أنها سيطرت على أحياء عدة في المدينة.
وقالت بحسب ما نقلت عنها قناة الجزيرة، إن "قوات النظام تتراجع باتجاه الأحياء الغربية لمدينة حماة".
كما كشفت "أننا سيطرنا على سجن حماة المركزي وأطلقنا سراح سجناء منه".
كما أعلنت السيطرة على مطار حماة العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على مطار حماة العسكري وسجن حماة المركزي وعدة أحياء في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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