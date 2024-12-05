إصابة فتى في شبريحا بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي وقصف مدفعي على بلدة عين عرب

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن إصابة فتى (15 سنة) بجروح خطرة بانفجار قنبلة عنقودية في شبريحا (صور) من مخلفات العدوان الإسرائيلي.

إلى ذلك، أفادت قناة المنار بأن مدفعية الجيش الإسرائيلية استهدفت الطريق العام في بلدة عين عرب قضاء مرجعيون.