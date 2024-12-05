أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن إصابة فتى (15 سنة) بجروح خطرة بانفجار قنبلة عنقودية في شبريحا (صور) من مخلفات العدوان الإسرائيلي.
إلى ذلك، أفادت قناة المنار بأن مدفعية الجيش الإسرائيلية استهدفت الطريق العام في بلدة عين عرب قضاء مرجعيون.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فتى في شبريحا بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي وقصف مدفعي على بلدة عين عرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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