"النشرة": تتواصل أعمال البحث عن الصاروخ الحربي الذي أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية على أحد منازل السكسكية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "مواصلة أعمال البحث عن الصاروخ الحربي الذي أطلقته الطائرات الحربية على أحد منازل بلدة السكسكية إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان".
ولفت المراسل، الى أنه "حتى الآن، لم يُعثر على الصاروخ، بعدما رجّح فوج الهندسة في مخابرات الجيش، الذي يشرف على أعمال الحفر، أن يكون قد اخترق الأرض إلى عمق كبير يصل إلى عشرات الأمتار".
وأوضح أن "الصاروخ كان قد اخترق الطبقة الثانية ثم الطبقة الأولى من المنزل عبر فتحة صغيرة، مُحدثًا دمارًا هائلًا في غرفة النوم في الطابق الأرضي وحفرة كبيرة، على الرغم من عدم انفجاره. ويزيد طوله عن مترين ويزن 995 كيلوغرامًا، ولو انفجر لكان قد أدى إلى تدمير حيٍّ بأكمله".
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