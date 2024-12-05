جعجع نعى رئيس مكتب "القوات" في كرم الزيتون: ستبقى رمزا للمواطن الغيور والمثالي

نعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس مركز "القوات" في كرم الزيتون في الأشرفية المختار رولان ناظك المر، وقال في بيان: "رفيقي رولان، امتدت يد الجهل والغدر والإجرام لتسرقك من بين أهلك، أهل الأشرفية، وأنت، وباعتراف الجميع، رولان المسالم، والمصلح، والمنفتح على كل حوار ونقاش. إن هذه اليد الآثمة التي لا تميز أبيض من أسود، لن تخطفك من قلوب رفاقك وأحبائك، اهل الأشرفية، بل ستبقى رولان الملتزم، الواضح، المضحي، المتواضع والمسالم. ستبقى رولان رمزا للمواطن الغيور والمثالي الذي نطمح جميعنا اليه".

وختم: "نم قرير العين، لأن استشهادك، كما حياتك، سيحرر الأشرفيه من ظواهر لا تشبهها، ويعيد اليها أمنها وأمانها. في جوار الرب".

في وقت سابق، اتصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بوزير الداخاية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، حيث طلب منه "تكثيف جهود ودوريات القوى الأمنية من أجل التوصل سريعا إلى توقيف قتلة (رئيس مكتب القوات في كرم الزيتون) رولان المر، وهم معروفون بالاسم والصورة"، بحسب بيان صادر عن "القوات".

كما طلب جعجع من الوزير مولوي معالجة أمر "هذه المجموعة الخارجة عن القانون ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة الموجودة في بيروت والتي على مرّ الأيام عاثت خرابا وفسادا في أحيائها الهانئة، حيث يسجل في سجِّلها ما لا يقل عن أربع جرائم قتل في أقل من خمس سنوات، وهذا عدا عن جرائم الاعتداء وتكسير بعض المقاهي والإخلال بالنظام والانتظام ونشر الفوضى".

هذا، ونعى حزب "القوات اللبنانية" ونقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات والأهل في بيان، "رئيس مركز "القوات" في كرم الزيتون في الأشرفية المختار رولان ناظك المر. على أن "يحتفل بالصلاة عن نفسه السبت 7 كانون الأول 2024 عند الساعة 2,00 بعد الظهر في كنيسة "سيدة الانتقال" للروم الملكيين الكاثوليك - اتشيناك الأشرفية، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة في بولونيا".