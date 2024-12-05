"التنمية والتحرير": نأمل تفضي الجلسة الحكومية السبت إلى مقررات تؤمن مستلزمات الدعم للجيش وإقرار خطة لإعادة إعمار ما هدمه العدوان

أصدرت كتلة التنمية والتحرير النيابية بياناً نوهت فيه بدعوة رئيس حكومة تصرؤف الأعمال نجيب ميقاتي عقد جلسه لمجلس الوزراء في ثكنة الشهيد بنوى بركات في مدينة صور، مؤكدة أن "مثل هذه الخطوة تعبّر عن إلتزام لبنان بالجدية المطلقة بتنفيذ القرار الأممي 1701 بكل مندرجاته ودعم الجيش اللبناني والدور المناط به للإنتشار في منطقة جنوب الليطاني وصولاً الى الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة بمؤازرة قوات اليونيفل".

وأملت الكتلة أن تفضي الجلسة الحكومية إلى مقررات عملية تؤمن كل مستلزمات الدعم للجيش اللبناني وإقرار خطة لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي وشمولها التعويض للقطاعات الإنتاجية المتضررة لاسيما المؤسسات الصناعية والتجارية والمزارعين.

كما توجهت الكتلة في بيانها بتحية إجلال وتقدير لأبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت على صبرهم وثباتهم وتضحياتهم وصدق إنتمائهم الوطني ولكل اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم السياسية والروحية في مختلف المناطق لإحتضانهم إخوانهم النازحين على نحو جسّد الصورة الحقيقة للبنان في التضامن والوحدة .