بري عرض مع رئيس لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار الأوضاع الميدانية والتقى أحمد الخير

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة النائب أحمد الخير حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية. كما استقبل بري رئيس لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ومهام اللجنة.

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