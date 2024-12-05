كلمة مرتقبة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الخميس

يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة اليوم الخميس، وفق ما أفادت قناة المنار. وتأتي الكلمة في ظل استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار وفي ظل ترقب بدء عمل اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

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