القرم بحث مع السفيرة السويدية سبل التعاون في قطاع الاتصالات

التقى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في مكتبه في الوزارة، السفيرة السويدية في لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة تعارف.

وبحث الجانبان في العلاقات اللبنانية – السويدية وسبل التعاون في ما يتعلّق بقطاع الاتصالات.