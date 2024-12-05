التقى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في مكتبه في الوزارة، السفيرة السويدية في لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة تعارف.
وبحث الجانبان في العلاقات اللبنانية – السويدية وسبل التعاون في ما يتعلّق بقطاع الاتصالات.
كانت هذه تفاصيل خبر القرم بحث مع السفيرة السويدية سبل التعاون في قطاع الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.