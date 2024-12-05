لافروف: لم يبق مكان للتعاون أو للأمن في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أنه "لم يبق مكان للتعاون أو للأمن في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف الغرب خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا، بإثارة "حرب باردة جديدة"، معتبرا أنها قد تصبح الآن "ساخنة"، في تصريحات أوردتها وكالة ريا نوفوستي الحكومية الروسية.

كما اتهم وزير الخارجية الروسي الإدارة الأميركية الخميس خلال الاجتماع في مالطا بمحاولة "زعزعة استقرار القارة اليورو-آسيوية".