شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقتصر الفقر على الدخل المنخفض.. اعرف التفاصيل وفقا لتعريف الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

يُعرف الفقر بحسب الأمم المتحدة بأنه لا يقتصر على الدخل المنخفض، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات.

ووفقا للأمم المتحدة في عام 2015، كان أكثر من 736 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وكان حوالي 10 في المائة من سكان العالم (ما قبل الجائحة) يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحصول على المياه والصرف الصحي.

كان هناك 122 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عامًا في فقر مقابل كل 100 رجل من نفس الفئة العمرية، وأكثر من 160 مليون طفل معرضين لخطر الاستمرار في العيش في فقر مدقع بحلول عام 2030.

ووفقا لتعريف الأمم المتحدة، فهناك مستويات من الفقر وهو:

1. الفقر متعدد الأبعاد: نقص في الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل التعليم، الصحة، المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي.

2. الفقر المدقع: العيش بأقل من 2.15 دولار يوميًا (وفقًا لتحديث 2023).

3. الفقر النسبي: مقارنةً بمستويات الدخل والعيش في نفس المجتمع.

وتحركت الحكومة على عدد من المستويات من أجل تخفيف الفقر في المحافظات الأكثر احتياجًا، من أبرزها:

1. التوسع في برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة لضمان توفير دخل منتظم للأسر الفقيرة.

2. تنمية المهارات وفرص العمل: إطلاق برامج تدريبية تؤهل أفراد الأسر للعمل وتحسين دخلهم.

3. تحسين الخدمات الأساسية مثل بناء المدارس والمستشفيات وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي.

4. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تمويل المشروعات الزراعية أو الحرفية التي تسهم في تحسين دخل الأسر.

5. التركيز على تعليم الفتيات وتمكين المرأة: حيث إن التعليم يساهم بشكل كبير في كسر دائرة الفقر.