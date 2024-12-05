حمية التقى ميقاتي: مسح الأضرار ورفع الأنقاض والاعمار في صلب اجتماع جلسة السبت

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في حضور الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي وممثلين عن مجلسي الجنوب والإنماء والاعمار والاستشاري خطيب وعلمي واختصاصيين وخبراء.

وبعد الاجتماع قال الوزير حمية: "في إطار متابعة ميقاتي لموضوع مسح الأضرار ورفع الأنقاض واعادة الاعمار، وهو سيكون في صلب اجتماع جلسة مجلس الوزراء يوم السبت المقبل في مدينة صور، وفي إطار الشفافية دعا ميقاتي مختلف الهيئات المعنية، من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والاعمار والاستشاري خطيب وعلمي واختصاصيين وخبراء في الموضوع، لكي يتم اعداد دفتر شروط قانوني وشفاف بامتياز، مطابق لقانون الشراء العام في ظل حالات الطوارئ التي نمر بها، اضف الى ذلك الاسراع في عملية رفع الأنقاض بمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء".

وأضاف "خلال اجتماعنا اليوم أعطى ميقاتي توجيهاته انه يجب ان يكون دفتر الشروط والجهات المعنية مجهزة لكل أوراقها قبل يوم السبت التاسعة والنصف صباحا،أي قبل موعد الجلسة ، ليتخذ مجلس الوزراء قرارات ولكي يبنى على الشيء مقتضاه".

وتابع: "بالنسبة الى أماكن الردم سيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة الاشغال ووزارة البيئة حول أماكن الردم في مختلف الاراضي اللبنانية حيث سيتم وضعهم في أماكن مخصصة بالتنسيق ايضا مع اتحادات البلديات والبلديات".

وبالنسبة للردم الموجود في الضاحية الجنوبية، قال: "الحل الوحيد هو وضعهم امام الكوستابرافا ولكن علينا انتظار قرار مجلس الوزراء السبت المقبل".

وعن بدء عمليات مسح الأضرار قال: "هذا الامر يعود الى مجلس الوزراء".

واستقبل رئيس الحكومة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمن، وتم عرض للنشاطات التي تقوم بها اللجنة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للبنان.