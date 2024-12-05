صدور عدد كانون الأول من مجلة "الأمن العام"

صدر العدد الخامس والثلاثون بعد المئة، كانون الأول 2024، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

- افتتاحية العدد بقلم اللواء الياس البيسري: "دولة القانون توازي دولة الاستقلال".

- ملف العدد "27 تشرين الثاني 2024: الدولة اولا... واخيرا". تقارير عن المفاوضات التي واكبت اتفاق وقف النار، والارقام الاولية للخسائر التي خلفتها الحرب الاسرائيلية على لبنان وقراءة تداعياتها ونتائجها.

- ماذا يقول النواب وممثلو الكتل النيابية عن الاستحقاق الرئاسي والعمل التشريعي؟

- ماذا حمل معهم الموفدون الاميركيون الى لبنان من روبيرت مورفي عام 1958 الى اموس اكوشتاين عام 2024.

- قراءات جيو- سياسية حول ما يحكى عن شرق اوسط جديد.

- تحقيق عن الانتخابات الاميركية: كيف يُنتخب الرئيس، صلاحياته وتسلمه الرئاسة والملفات الساخنة التي تنتظره.

- تقرير عن الصناعة والزراعة في ظل تحديات الحرب على لبنان.

- هل يبقى الذهب ملاذا آمنا ام مصدر قلق؟

- الحركة الصهيونية وخطرها التوسعي.

- تقرير عن الاعلام في زمن الحروب، وكيف واجه المراسلون الاعلاميون مخاطره في لبنان؟

- التعليم الخاص في لبنان في ظل التحديات والمستجدات.

- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.

- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:

www.general-security.gov.lb