صدور عدد كانون الأول من مجلة "الأمن العام"

صدر العدد الخامس والثلاثون بعد المئة، كانون الأول 2024، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:
- افتتاحية العدد بقلم اللواء الياس البيسري: "دولة القانون توازي دولة الاستقلال".
- ملف العدد "27 تشرين الثاني 2024: الدولة اولا... واخيرا". تقارير عن المفاوضات التي واكبت اتفاق وقف النار، والارقام الاولية للخسائر التي خلفتها الحرب الاسرائيلية على لبنان وقراءة تداعياتها ونتائجها.
- ماذا يقول النواب وممثلو الكتل النيابية عن الاستحقاق الرئاسي والعمل التشريعي؟
- ماذا حمل معهم الموفدون الاميركيون الى لبنان من روبيرت مورفي عام 1958 الى اموس اكوشتاين عام 2024.
- قراءات جيو- سياسية حول ما يحكى عن شرق اوسط جديد.
- تحقيق عن الانتخابات الاميركية: كيف يُنتخب الرئيس، صلاحياته وتسلمه الرئاسة والملفات الساخنة التي تنتظره.
- تقرير عن الصناعة والزراعة في ظل تحديات الحرب على لبنان.
- هل يبقى الذهب ملاذا آمنا ام مصدر قلق؟
- الحركة الصهيونية وخطرها التوسعي.
- تقرير عن الاعلام في زمن الحروب، وكيف واجه المراسلون الاعلاميون مخاطره في لبنان؟
- التعليم الخاص في لبنان في ظل التحديات والمستجدات.
- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.
- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
www.general-security.gov.lb
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