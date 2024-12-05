النشرة: تحليق مسيرات وطيران حربي فوق الجنوب

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "في هذه الاثناء يسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا، وصولا حتى مرتفعات برغز والاحمدية وتلال حرمون المشرفة على الخريبة وراشيا الفخار وكفرحمام".
كما افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن تحليق 3 مسيرات بدون صوت فوق حومين الفوقا، دير الزهراني، النبطية، زوطر، يحمر الشقيف، أرنون، كفرجوز، الكفور، حبوش، عربصاليم ومحيط مجرى النهر".
واشار الى "تحليق منخفض للطيران الحربي الاسرائيلي فوق أجواء الجنوب".
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