وزير الدفاع التقى الأب خضرا على رأس وفد: لضرورة انخراط الشباب في مؤسسات الدولة

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وفدا من مؤسسة "لابورا" برئاسة الأب طوني خضرا، وجرى في خلال اللقاء الحديث عن دور الشباب في بناء الدولة.

وشدد الوزير سليم على "أهمية انخراط الشباب في مؤسسات الدولة إذ إنهم قوة المستقبل وبسواعدهم تبنى الأوطان"، لافتا الى ان "للشباب دورا كبيرا ومهما في تنمية وبناء المجتمع".

وإذ تحدث الأب خضرا عن أهمية مشاركة الشباب أكد "ضرورة إرساء التوازن في المراكز الوظيفية والدورات المتعلقة بالإنخراط بمؤسسات الدولة".