التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وفدا من مؤسسة "لابورا" برئاسة الأب طوني خضرا، وجرى في خلال اللقاء الحديث عن دور الشباب في بناء الدولة.
وشدد الوزير سليم على "أهمية انخراط الشباب في مؤسسات الدولة إذ إنهم قوة المستقبل وبسواعدهم تبنى الأوطان"، لافتا الى ان "للشباب دورا كبيرا ومهما في تنمية وبناء المجتمع".
وإذ تحدث الأب خضرا عن أهمية مشاركة الشباب أكد "ضرورة إرساء التوازن في المراكز الوظيفية والدورات المتعلقة بالإنخراط بمؤسسات الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التقى الأب خضرا على رأس وفد: لضرورة انخراط الشباب في مؤسسات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.