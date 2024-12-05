وهاب: السلاح الفلسطيني في المخيمات أصبح خطراً على أمنها ولم يعد له أي دور

اشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الى ان "السلاح الفلسطيني في المخيمات أصبح خطراً على أمنها ولم يعد له أي دور"، مؤكدا أن "المطلوب تسليمه وأن تدير "الاونروا" المخيمات ويتم دعمها بمشاريع إنمائية تنهي الكارثة المعيشية فيها وتساهم في عيشها بكرامة"، مشددا على أن "السلاح داخلها انتهى دوره".

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