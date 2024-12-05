جعجع طلب من مولوي تكثيف الجهود لتوقيف قتلة رولان المر: معروفون بالاسم والصورة

اتصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بوزير الداخاية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، حيث طلب منه "تكثيف جهود ودوريات القوى الأمنية من أجل التوصل سريعا إلى توقيف قتلة (رئيس مكتب القوات في كرم الزيتون) رولان المر، وهم معروفون بالاسم والصورة"، بحسب بيان صادر عن "القوات".

كما طلب جعجع من الوزير مولوي معالجة أمر "هذه المجموعة الخارجة عن القانون ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة الموجودة في بيروت والتي على مرّ الأيام عاثت خرابا وفسادا في أحيائها الهانئة، حيث يسجل في سجِّلها ما لا يقل عن أربع جرائم قتل في أقل من خمس سنوات، وهذا عدا عن جرائم الاعتداء وتكسير بعض المقاهي والإخلال بالنظام والانتظام ونشر الفوضى".