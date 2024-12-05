السفارة الفرنسية وزعت بيانا عن آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان: نكرر دعمنا للجيش اللبناني

وزعت السفارة الفرنسية بيانا صحافيا مشتركا صادرا عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية، حيث أشارت إلى "آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في بيروت، بإشراف العميد غيوم بونشان: ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته إسرائيل ولبنان في 26 تشرين الثاني ودخل حيّز النفاذ بتاريخ 27 تشرين الثاني، على آلية إشراف على وقف إطلاق النار تترأسها الولايات المتحدة الأميركية. ويجسّد اتفاق وقف إطلاق النار هذا ثمرة الجهود الديبلوماسية التي بذلتها فرنسا لمدة اشهر طويلة مع الولايات المتحدة الأميركية. ودعت فرنسا كل الجهات إلى احترامه، على الأجل الطويل ووضع حد لأي عمل من شأنه تهديده".

وختمت "يمثّل العميد غيوم بونشان فرنسا في آلية الإشراف هذه. وسيدعمه زهاء عشرة موظفين عسكريين ومدنيين من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلّحة. وستضمن آلية الإشراف متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. وستتعاون الآلية كذلك مع اللجنة العسكرية الفنية لدعم لبنان من أجل الإسهام في نهوض القوات المسلحة اللبنانية ونشرها في جنوب لبنان، التي تكرّر فرنسا تأكيد دعمها لها، في إطار تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".