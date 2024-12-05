تعرضت فرق الدفاع المدني اللبناني في الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي خلال عملها على رفع الانقاض والبحث عن شهداء، بحسب الوكالة الوطنية. كما اقدمت قوات إسرائيلية على تفجير درون مفخخة بالقرب منهم مما دفعهم الى الإنسحاب.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض فرق الدفاع المدني في الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي خلال رفع الانقاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.